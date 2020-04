In passato tanti, tantissimi flirt sono stati attribuiti al Pocho Lavezzi, ma pochi sono stati realmente documentati. Per l'ex attaccante argentino di Napoli e PSG e storico uomo mercato, la storia recente più importante è stata sicuramente quella con ​Yanina Screpante, che è stata la sua seconda moglie. Prima ci fu il flirt con Belen Rodriguez e prima ancora Lucia Pedraza fidanzata di un suo caro amico.



Un vizio in cui sembra essere ricascato perchè come raccontato da Yanina oggi Lavezzi sta con Natalia Borges anche lei ex-fidanzata di un vecchio amico del Pocho: "Conosco Natalia, lei è l’ex fidanzata di un grande amico del Pocho, il nome è Lorenzo. Aveva uno dei migliori ristoranti di Milano e lavorava anche nell’ambiente del calcio. Non c’è da stupirsi che il Pocho faccia così. Comunque, faccia quello che vuole, è un suo problema. Il Karma arriverà".



