“Non so perché sono entrato nel cuore dei napoletani. Non mi sono mai chiesto perché mi hanno voluto e mi vogliono ancora così bene, io sono sempre stato solo me stesso”.L’argentino, e come poteva essere altrimenti, è il simbolo del rinascimento partenopeo post fallimento, colui che ha restituito a una città la voglia di sognare.Trasandato, con un po’ di pancetta, i capelli lunghi, schiacciati in testa: quando è arrivato, nell’estate del 2007, più che il nuovo messia sembrava un mancato elettricista prestato al pallone. Eppure era lui (insieme a un altro giovane di belle speranze, Hamsik) il colpo del nuovo Napoli di De Laurentiis, tornato in Serie A dopo il fallimento. Evanescente con il Cagliari, alla prima,. La platea era meno intransigente di oggi, boccheggiava da anni, bramava calcio, riempiva il San Paolo anche con la Sambenedettese, sognava le stelle delle big.Dal 2007 al 2012, 5 anni di metamorfosi. Pierpaolo Marino lo portò al Napoli dal San Lorenzo, 22enne, dopo una breve parentesi al Genoa. Numero 7 indosso, e via con. Primo passo letale, nessuno teneva i suoi strappi. Una forza della natura ed insieme un funambolo, zigzagante enigma per qualunque difesa. I gol non sono stati tanti, ma sempre decisivi, mai banali.Era il 2009, il Pocho si era già laureato campione olimpico con l’Argentina, un’estate prima.Poi all’ombra del Vesuvio arriva anche Cavani, a cui Ezequiel cede il 7 (per passare al 22). E’ l’inizio di un’altra era, più matura, sia per lui che per il Napoli, targato Mazzarri.. Aronica contro Drogba, ma finisce 3-1 per gli azzurri: Lavezzi ne segna due, ed è nel pieno della sua maturità calcisticaAl ritorno passeranno gli inglesi, ma poco conta. Due mesi dopo all’Olimpico il trionfo nella finale di Coppa Italia, il Napoli vince 2-0 contro la Juve e Lavezzi è determinate, ancora. Si procura un rigore,Quella Coppa Italia è il commiato di Lavezzi con il Napoli.. Sono ancora da accertare le dichiarazioni di Gennaro Di Tommaso, noto come Genny ‘a carogna, oggi pentito, che aveva parlato di una lite in discoteca con il Pocho, nel 2010. Il passaggio al PSG milionario, dove dopo un anno lo raggiunge l’amico Cavani, è una scelta ponderata. Cosa c’è di meglio che lasciare da vincente? A Parigi vince tre campionati, una Supercoppa e una Coppa di Lega. Colleziona due dolorosi secondi posti ai Mondiali 2014 e nella Coppa America del 2015, poi nel 2016, dopo essere stato accostato innumerevoli volte all’Inter, accetta la remunerativa corte dell’Hebei Fortune, in Cina. Sarà la sua ultima squadra.@andreasereni90