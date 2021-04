Ezequiel Lavezzi, ex attaccante del Napoli, rivela un retroscena di mercato a Sky Sport sull'Inter: "Sì, qualcosa con l'Inter c'è stato ma ho deciso di non andare. Sono andato poi in Cina. Anche prima c'era stato qualcosa con l'Inter ma ho deciso di andare a Parigi e poi potevo andare all'Inter ma ho deciso di andare in Cina. Sono decisioni che si prendono e non mi pento assolutamente di nulla".