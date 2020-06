Non solo ha scelto di avere accanto a sé e innamorarsi della ex di un suo amico, ma ha anche scelto di trascorrere due mesi di quarantena su un'isola caraibica sborsando, in totale, oltre 1,5 milioni di euro. Il protagonista di questa splendida avventura è il Pocho Lavezzi che ritiratosi dal calcio giocato si sta a tutti gli effetti godendo la vita assieme alla nuova compagna, la modella brasiliana Natalia Borges.



La stampa di Los Angeles ha svelato infatti che ​per la sua quarantena sull'isola paradisiaca di Saint Barth nei Caraibi, l’ex calciatore del Napoli ha speso circa 1,5 milioni di dollari per un totale di due mesi di vacanza. Una scelta fatta per "evitare di essere infettato" almeno sulla carta. Ogni settimana di alloggio è costata circa 25 mila euro a notte a cui vanno aggiunti gli extra come ad esempio i vini esclusivi che venivano serviti sulla sua tavola alle modiche cifra comprese tra i 400 e i 4.000 euro a bottiglia.



Ne è valsa la pena? Per vivere in paradiso con Natalia, le cui foto mi mostriamo nella nostra gallery, probabilmente si. Beato lui.