Lavezzi: "Verratti il più forte di tutti, Thiago Almada vuole andare al Napoli"

A tutto campo. Ezequiel Lavezzi, ex attaccante del Napoli, ha rilasciata un'intervista o a 'Terzo Tempo Calcio Napoli' su Televomero:. Ho cercato di gestirle nella miglior maniera possibile, ancora oggi la gente mi dà grande affetto e mi fa sentire diverso e amato. L'amore che Napoli ha per me provo a restituirlo. Difetto di Napoli? La riconoscenza della gente sempre c’è ma non succede a tutti, altri non la vivono così. Vivi in una città che è eccezionale, che vive per il calcio. Vista, gente affettuosa, il cibo, non ci sono contro”.

"Avevamo un bellissimo rapporto, Diego mi faceva sempre scrivere da amici in comune per chiedermi se mi poteva chiamare, io gli dicevo sempre di sì. Ho parlato tanto con lui, di cose che rimarranno tra di noi, sono cose che c’entrano solo con la parte umana. Nazionale? Mi disse che gli dispiaceva di non avermi convocato per i Mondiali, ma io sono sempre argentina, anche senza la nazionale"."Anche con Cavani ho un rapporto molto speciale, parliamo sempre del Napoli e ci ricordiamo dei momenti passati qua. I ricordi tra me e lui sono tanti, gli assist che ci siamo scambiati a vicenda. E’ uno dei più forti con cui ho giocato".

"Con il presidente ho un rapporto bellissimo. Adesso che non gioco più siamo diventati amici. Collaborazione col club? Non ne abbiamo parlato. Al momento non sto facendo nulla, ma un giorno non si può sapere”."Il più forte di tutti per me è Verratti. Più forte Ibra o Cavani? Mi mettente nei casini. Nel Napoli il più forte era Hamsik. Italiani forti? Fabio e Paolo”."L’altro giorno parlavo con Thiago Almada e scherzando mi ha detto: ‘Portami lì’. Io a un giovane calciatore argentino consiglio sempre venire".

"Se ha fatto bene ad andare? Bisogna chiedere a lui, dipende da come si trovava nel Napoli. E’ una decisione molto personale, se è andato l’ha considerata un’ottima scelta. Forse è stata per una voglia di cambiamento e di giocare in un calcio diverso da quello italiano”."Mi piace, è un giocatore che ha tante qualità e può saltare l’uomo. Mi rivedo in lui? Non mi devo paragonare a lui, è tra quei giocatori che ti salta e che mancano un po’ nel calcio attuale”.- "E’ un allenatore che ha esperienza e trae il massimo dai giocatori. Il Napoli è rimasto senza due giocatori fondamentali, ovvero Osimhen e Kvaratskhelia. Lui sa far dare il massimo a tutti i giocatori rimasti”

"In Cina mi sono divertito di più. Era difficile perché c’erano solo tre stranieri, non avevo più voglia al PSG e lì in Cina mi sono trovato in una cosa diversa da quello che credevo. La cultura mi piaceva, sono stato benissimo, il calcio mi è piaciuto”.