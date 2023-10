Dopo le pesanti accuse, da parte del Ministro degli Interni francese Darmanin, ai danni dell'attaccante dell'Al Ittihad Karim Benzema per i suoi presunti legami con il terrorismo, è l'avvocato del giocatore a fare luce sulla vicenda, ai microfoni di BMFTV.



LE PAROLE - "Queste dichiarazioni sono di una violenza incredibile, sono commenti sconsiderati e inaccettabili, fatti in particolare da un Ministro degli Interni. Ciò che ci aspettavamo dal ministro è che spiegasse le sue affermazioni, che sono gravi accusa di stretti legami, a suo dire noti, con i Fratelli Musulmani. Tutti avranno capito che non ha un solo argomento per sostenere ciò che sta portando avanti perché è tutto falso. Ha dirottato il dibattito in modo scandaloso con ricatto odioso. Sta anche sfruttando il professore vittima".