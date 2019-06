Diego Laxalt è uno dei giocatori che il Torino sta seguendo con il maggiore interesse: l'uruguaiano piace da diverso tempo ai dirigenti granata, che avevano provato ad acquistarlo quando vestiva ancora la maglia del Genoa.



“Laxalt vuole restare al Milan. Nell’anno passato è stato molto bene nel Milan e vuole restare per giocarsi le sue chance. Ora bisogna vedere quali siano le idee di Giampaolo e del club, ma se fosse per Diego lui vorrebbe restare in rossonero" aveva dichiarato. nelle scorse settimane il procuratore dell'esterno uruguaiano, ​Ariel Krasouski. Nonostante questo i Torino proverà comunque a convincere il giocatore.