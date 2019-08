Può riaprirsi la trattativa per l'arrivo di Diego Laxalt al Torino? Difficile, ma non impossibile. D'altronde la società granata è sempre alla ricerca di un terzino sinistro e l'uruguaiano è in uscita dal Milan, come ha confermato il suo agente, Ariel Krasouski, ai microfoni di Milannews.it.



"Per ora nessuna novità, ma martedì pomeriggio abbiamo in programma un incontro a Casa Milan per parlare con la dirigenza rossonera. Italia o estero? Nessuna preferenza, l'importante è che sia un grande club" ha dichiarato ​Ariel Krasouski.