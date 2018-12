Diego Laxalt è un vecchio pallino di mercato del Torino. L'esterno uruguaiano è stato seguito dalla società granata già un anno fa, ma la trattativa con il Genoa non andò a buon fine e, la scorsa estate, il calciatore nativo di Montevideo si è trasferito al Milan. Il ds Gianluca Petrachi, però, continua a seguirlo.



Non è un mistero che il Torino sia alla ricerca di un esterno per il 3-5-2 che sappia fare sia la fase difensiva che quella offensiva: su Manuel Lazzarri della Spal c'è una vasta concorrenza e il prezzo del cartellino sta lievitando sempre di più, per questo Diego Laxalt, che al Milan non è un titolare, può essere il giocatore giusto su cui puntare a fine stagione.