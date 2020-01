Diego Laxalt in Spagna piace, in particolare al Mallorca che nelle ultime ore ha provato ad alzare il proprio pressing per riuscire ad acquistare l'esterno uruguaiano. La pista iberica non sembra però convincere il giocatore che, almeno fino al termine della stagione, dovrebbe restare al Torino.



La società granata ha la possibilità di riscattare il cartellino di Laxalt versando nelle casse del Milan 11,5 milioni: se il presidente Urbano Cairo dovesse decidere di non portare a termine l'acquisto, l'esterno a fine stagione tornerà in rossonero.