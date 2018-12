. Deludenti le prestazioni del turco con il, a tal punto da convincere anche il tecnico a provare qualcosa di diverso in vista della sfida di martedì con il Bologna: secondo quanto riferito da Sky Sport infatti, Rino ha provatocome esterno sinistro di centrocampo nelle ultime rifiniture tattiche. Segnale importante a Calhanoglu, ma al contempo un'occasione da non sprecare per l'uruguaiano che deve riscattarsi dopo un avvio di stagione ricco di ombre e povero di luci.- Arrivato negli ultimi giorni di mercato dopo i no ae voluto fortemente da, a tal punto da spendereper strapparlo al Genoa, Laxalt non ha finora giustificato l'ingente investimento del Milan.: da terzino ha mostrato preoccupanti lacune in fase di non possesso, e il ritorno di Strinic può chiudergli definitivamente gli spazi in questo settore di campo; da esterno alto a centrocampo o nel tridente è apparso sì dinamico, ma fumoso e mai incisivo.(ultima apparizione in Serie A i 16' conclusivi contro la Juventus, macchiati da un errore grossolano in uscita che ha portato al raddoppio dei bianconeri). Al Dall'Ara può arrivare una nuova occasione, assolutamente da non sprecare per l'ex Genoa: i 18 milioni del cartellino e la fiducia (finora tradita) di Leonardo pesano,@Albri_Fede90