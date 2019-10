Domenica contro il Napoli, Diego Laxalt ha fatto il suo esordio da titolare con la maglia del Torino. L'uruguaiano ha giocato come terzino sinistro nell'inedita difesa a quattro disegnata da Walter Mazzarri per l'occasione, riuscendo a mettersi in mostra con una buona prestazione. Al termine della partita il numero 93 ha svelato un retroscena sul suo passaggio dal Milan alla squadra granata avvenuto la scorsa estate:



"La squra che mi ha voluto fortemente è stata il Torino. Ho scelto di venire qua per questo, ho visto che era una piazza che mi poteva servire per questa mia stagione dove voglio fare molto bene".