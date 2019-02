Miguel Layun, centrocampista del Monterrey, parla a Fox Sports, rivelando un retroscena di mercato legato alla Serie A: "La Lazio ha spinto forte per acquistarmi dal Villarreal. Hanno parlato con il mio agente e hanno parlato anche direttamente col mio ex compagno di squadra Bonera per avere informazioni sul mio conto. Sono stati davvero molto insistenti, ma la mia testa aveva già fatto ritorno in Messico. Volevo tornare in un buon momento della mia carriera e non a fine per concludere la mia esperienza nel calcio giocato".