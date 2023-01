Il Torino, salvo colpi di scena, non riscatterà Lazaro dall'Inter per 6 milioni di euro. I granata, scrive Tuttosport, vogliono però tenerlo, ma a cifre più basse: per farlo è necessario che si verifichino due condizioni. In primis che l'austriaco rinnovi con i nerazzurri, in secondo luogo che questi ultimi accettino un altro trasferimento in prestito, magari con l'inserimento di un obbligo di riscatto.