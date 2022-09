Valentino Lazaro è uno dei giocatori arrivati al Torino in estate per rinforzare la squadra di Ivan Juric: è stato lo stesso allenatore croato ad aver richiesto l'esterno austriaco che, negli ultimi anni, non è mai riuscito a esprimersi ai livelli delle stagioni all'Herta Berlino.



Lazaro in questa prima parte di stagione è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel Torino ed è contento di essere approdato alla corte di Ivan Juric: il presidente Urbano Cairo sta ora valutando se riscattarlo o no dall'Inter.