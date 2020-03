L'anno prossimo l'Inter potrebbe ritrovarsi in casa l'esterno austriaco, Valentino Lazaro, a gennaio uscito in prestito verso la Premier per vestire la maglia del Newcastle. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“Del tutto incerto anche il destino di Lazaro: prestato al Newcastle a fine gennaio, ha fatto in tempo a giocare 4 gare in Premier una in FA Cup, con un gol. Sono sufficienti per spingere il club inglese a investire 23 milioni per il suo riscatto? Ad oggi appare difficile… L’Inter ha pagato l’esterno austriaco circa 22 milioni, che, dopo un anno di ammortamento, scendono a poco più di 16 a bilancio”.