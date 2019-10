Valentino Lazaro vuole prendersi l'Inter. L'esterno arrivato dall'Hertha Berlino ha dichiarato in un'intervista a Sky Sport Austria: "Per me è stato un grande cambiamento trasferirmi in Italia, volevo una nuova sfida e sono molto felice. Milano è una gran bella città e mi diverto tanto nel tempo libero. Lavoro con fiducia per guadagnarmi un posto da titolare e restare qui a lungo, devo allenarmi sempre al massimo e sfruttare le occasioni che mi vengono date. Conte è il miglior allenatore che abbia mai avuto, cura ogni dettaglio specialmente sulla tattica. Dà tutto per la squadra e per vincere".



DA INCUBO - Il suo ingresso in campo al posto di Candreva negli ultimi 22 minuti domenica sul campo del Sassuolo è stato deludente: ammonito per un fallo su Tripaldelli, 14 palloni giocati, 4 persi (tra cui quello che ha portato al gol di Djuricic) e 7 sbagliati con 0 duelli vinti su 5 come quello con Boga, autore della rete del 3-4 finale.



SALVAGENTE - Conte e l'Inter daranno tempo a Lazaro fino alla sosta di Natale per imporsi, altrimenti correranno ai ripari sul mercato di gennaio. Sempre secondo Tuttosport, la soluzione d'emergenza è rappresentata da Darmian, che la scorsa estate ha lasciato il Manchester United tornando in Italia al Parma. In ottimi rapporti con i dirigenti nerazzurri, che stimano il difensore scuola Milan già allenato da Conte in Nazionale.