Valentino Lazaro, esterno di proprietà dell’Inter, al momento in prestito al Newcastle, si è raccontato in una lunga chiacchierata sulla pagina Instagram di Soccerbible.



DIFFERENZE TRA SERIE A E PREMIER - "La più grande differenza è a livello tattico, in Italia si fa tanto lavoro in questo senso in allenamento e infatti poi si vede durante le partite".



SUL RITORNO ALL’INTER - “Tornerò all’Inter? Adesso sono concentrato solo sul finale di stagione, vedremo più avanti".



MOMENTO MIGLIORE DELLA STAGIONE - “Penso la prima volta da titolare a San Siro, nel match contro il Verona in cui ho fatto l'assist per Vecino”.



SU CONTE - “Sa come tirar fuori il meglio da ogni giocatore e far sì che tu corra e lotti per lui".