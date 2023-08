Valentino Lazaro è tornato a Torino per riaggregarsi alla squadra di Juric dopo la positiva passata stagione in granata. Già un anno fa l'ex Inter aveva fatto lo stesso percorso e, alla presentazione, i riflettori glieli aveva rubati la sua bellissima fidanzata Kamilla Osman. I due sono molto schivi e non mostrano molto della propria vita privata, tanto che i fan della coppia si chiedono se i due siano ancora fidanzati o se la loro unione sia ormai alle spalle. La ragazza sui social segue ancora i membri della famiglia Lazaro e sembra molto concentrata sul suo lavoro.



Modella canadese di origine azera, Kamilla è anche una cantante e fashion designer, ma è soprattutto nota sui social per la straordinaria somiglianza con Kim Kardashian. I suoi oltre 900mila followers si godono l'avvenenza della ragazza che si lascia fotografare in scatti mozzafiato. Ecco le sue foto più belle.