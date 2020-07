Il Newcastle non riscatterà per quasi 25 milioni di euro l’esterno austriaco Valentino Lazaro. Il giocatore, acquistato l’estate scorsa per 21 milioni dall’Hertha Berlino, non rientrerà però all’Inter che ha già scelto di voltare pagina in quel ruolo acquistando Hakimi. Sempre secondo Tuttosport, per Lazaro ci sono proposte dalla Germania (Lipsia fra i club interessati) e Turchia (Trabzonspor).