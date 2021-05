Valentino Lazaro torna all'Inter dopo l'anno trascorso in prestito al Borussia Moenchengladbach e dal ritiro della Nazionale austriaca, con la quale prenderà parte all'Europeo che inizierà il prossimo 11 giugno, ha affermato: "Ho ancora un contratto di tre anni con i campioni d'Italia quindi non ho stress né ansia, farò la preparazione con l’Inter poi vedremo".