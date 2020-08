Haluk Canatar, agente di Vedat Muriqi, ha parlato del suo assistito, vicino alla Lazio, ai microfoni di Ajansspor: “La Lazio sta lavorando seriamente per Muriqi. Sono in corso dei colloqui con il Fenerbahce, la trattativa non ancora chiusa, ma siamo vicini alla conclusione. Se i club raggiungono un accordo, non c’è più nessun ostacolo per vedere Vedat indossare la maglia biancoceleste”.