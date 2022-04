“Ho preso questa squadra al suo funerale e l'ho portata in condizione di coma irreversibile. Spero presto di renderlo reversibile”

“[...]dopo tre quattro giorni che sono entrato in società come presidente, la dirigenza dell’epoca mi disse che avrei dovuto incontrare i tifosi. Io onestamente, avendo tante attività che si interfacciano con le forze sindacali dei dipendenti, pensavo fosse il sindacato. La cosa che mi lasciò perplesso fu quando mi chiesero se volessi incontrarli a Formello o da qualche altra parte. Io scelsi di incontrarli per strada […]. Si sono presentati 3 soggetti, uno m’ha detto «piacere, Diabolik» e io ho risposto «piacere, ispettore Ginco». Allora quello mi guarda e mi fa «ma come ispettore Ginco?». E io gli faccio «eh sì, te stai dalla parte dei ladri e io delle guardie»”.

“Claudio Lotito, guarda che hai fatto! Se andiamo in B, sei un uomo morto!”

Era il. Da allora sono passati 18 anni, ma in pochi a Roma guardano a quella data con gratitudine. Tra il patron e la gente laziale infatti un vero e proprio feeling non è mai nato. Anzi, come in questi giorni,Questa una delle sue prime dichiarazioni biancocelesti, rimasta celebre. La positiva aura di salvatore però lo ha presto abbandonato. A torto o a ragione,, pur di non ritrovarsi nelle mani di questo imprenditore romano, sconosciuto ai più prima di salire alla ribalta proprio grazie alla Lazio.Con il suo fare istrionico, il nuovo proprietario del club si presentò sin dai primi giorni come un amante delle sfide e un moralizzatore del calcio. Più volte lo ha ribadito, in diverse dichiarazioni pubbliche nelle quali spiegava il perché avesse voluto acquisire la Lazio. EQuando venne richiesto un suo intervento in Commissione Antimafia nel 2017 raccontò così il suo primo incontro con l'ex capo degli ultras della Curva Nord, Fabrizio Piscitelli, detto, morto nel 2019.Quando si dice partire col piede giusto.. Il ridimensionamento della squadra fece il resto. Passare da Stam a Talamonti, da Fiore e Corradi ai gemelli Filippini e Roberto Muzzi significò la, che i tifosi avevano assaporato negli anni precedenti. Il ritorno ditenne accesa la fiammella della passione con un'iniezione di grinta, che però si ritorse contro lo stesso presidente, visto come andò a finire il rapporto. La delusione delle persone tuttavia non fu solo nelfino a pochi mesi prima.. A cominciare dal coinvolgimento della società nello scandalo Calciopoli.Urlavano inferociti i tifosi nell'estate 2006, verso chi faceva il duro e puro contro di loro e intanto finiva invischiato in un simile scandalo. In ogni caso, lo stravolgimento dei valori che quel terremoto portò in Serie A, favorì alla fine la stessa Lazio che l'anno successivo riguadagnò l'accesso ai gironi di. E lì esplose. Se prima poteva reggere la scusa dei pochi soldi a disposizione e del risanamento delle casse societarie,Artipoli, Vignaroli, Del Nero sono ancora oggi i più citati esempi dei tifosi per accusare Lotito di volere tenere la squadra ad un livello mediocre.Nelle prime 5 stagioni alla guida della società, laper una squadra che galleggiava senza infamia e senza lode a metà classifica (mentrela Roma lottava per lo scudetto con l'Inter, pur senza mai vincerlo, ndr), si traduceva inNel 2003-04, l'ultima stagione della reggenza di Ugo Longo, gli abbonati furono 41.539. Il primo anno dell'era Lotito erano già crollati a 28.731. Di lì in avanti, scesero costantemente: 18.958 nel 2005-06, 14.809 nel 2006-07, 14.493 nel 2007-08. PoiAnche quello un boomerang per la presidenza, considerando le acredini e gli strascichi legali negli anni seguenti. Quella stagione sembrava il preludio ad un salto di qualità per tornare ad affacciarsi dalle parti più nobili della classifica.Per tutto il decennio si è assistito ad un andamento altalenante sul campo e fuori. L'arrivo die poi die dicontro gli odiati cugini giallorossi. A ciò fanno da contraltare campagne, grottesche, estenuantie intermediari, che non hanno portano a nulla e lasciato la rosa più volte incompleta. E poi, cui la gente sarebbe invece molto legata.. Una. Per questi motivi e altri ancora, tutti legati al poco affetto e alla scarsa empatia dimostrati verso l'ambiente, Lotito è stato oggetto in questi anni di proteste come Libera la Lazio, innumerevoli sit-in fuori Formello, fino ad arrivare a domenica prossima, con lo stadio vuoto contro il Milan per i prezzi dei biglietti troppo alti in questa stagione. A queste manifestazioni si aggiungono poi anche le assolutamente deprecabili minacce che il patron stesso asserisce di aver ricevuto. Atteggiamenti intimidatori da condannare, sicuramente, perché poco c'entrano con lo sport e le invece legittime manifestazioni di dissenso. Ma che sono anche segnale di. Non sono bastatiper far sbocciare l'amore. Non è bastatoper cancellare i tanti flop. Non sono bastate iniziative - per lo più estemporanee – per cercare di invogliare le persone a venire allo stadio.. Il divorzio lo sperano in molti, ma è uno scenario che non sembra prospettarsi all'orizzonte. E questo, se possibile, alimenta ancora di più la frustrazione, in una spirale di crescente odio che, infine, avvolge e danneggia solo la Lazio.