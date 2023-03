Venti milioni: tanto sono costati allai cartellini di(10 milioni al Granada) e(8 + 2 di bonus allo Shakhtar) l'estate scorsa.Ne parla questa mattina la Gazzetta dello Sport. Dovevano diventare titolari fissi nello schieramento disecondo le idee della società. Ora invece aci si interroga sul futuro di entrambi.L'idea di rimanere con il solo Adamonis alle spalle di Provedel non convinceva però Sarri che ha bloccato la cessione. L'esclusione in conference contro l'AZ sembra sia stata però la pietra tombale sull'avventura del lusitano in biancoceleste. Per lui si cercherà una soluzione a giugno che consenta al club di non mettere a bilancio una minusvalenza.Il ragazzo non ha mai fatto un fiato finora per le tante esclusioni. Nemmeno quando è stato sostituito dopo 15 minuti per far fronte all'espulsione di Patric. Di certo non è felice di giocare così poco, ma. A centrocampo si prospettano grandi cambiamenti per la prossima stagione con gli equilibri che saranno rimescolati. Marcos Antonio proverà allora a giocarsi le sue carte per convincere il tecnico a puntare su di lui.