Quella che arriverà può essere davvero la stagione dell’addio di Milinkovic Savic alla Lazio. Il contratto è in scadenza a giugno 2024 ma non ci sono trattative per rinnovarlo, Lotito potrebbe venderlo ora per non perderlo a zero tra un anno. La società ha stanziato un budget di 20 milioni per sostituire il serbo, l’ultima idea è Gedson Fernandes del Besiktas.