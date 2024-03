Lazio, 3 espulsioni contro il Milan: da quanto non succedeva, il precedente

Lazio-Milan è stata una sfida tesa, poco spettacolare e piena di espulsioni: sono stati ben tre i rossi sventolati da Di Bello nei confronti di Pellegrini, Marusic e Guendouzi. La squadra di Sarri si è arresa a quella di Pioli che ha conquistato i tre punti con la rete di Okafor.



Ma da quando in Serie A non si vedeva un tabellino del genere? Bisogna tornare a quasi dodici anni, al novembre del 2012 quando il Palermo, sconfitto per 3-0 dal Bologna, chiuse la sfida in 8 a causa dei cartellini rossi a Ujkani, Barreto e Labrin.