La Lazio non molla il mercato degli attaccanti e ha messo nel mirino 3 obiettivi per regalare a Simone Inzaghi un rinforzo che affianchi Ciro Immobile e Felipe Caicedo. In lista, secondo LaLazioSiamoNoi ci sono sia Pavoletti del Cagliari, sia Petagna della Spal e sia Fernando Llorente ancora svincolato dopo l'addio al Tottenham.