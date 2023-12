Champions League, Serie A e Coppa Italia: tre vittorie di fila per la Lazio, come non succedeva da tre anni. Una boccata d'ossigeno per scacciare via le nubi di crisi che aleggiavano su Formello dopo il ko contro la Salernitana. In una settimana gli uomini di Sarri si sono conquistati l'accesso agli ottavi in Europa con un turno di anticipo, sono tornati a -4 dal quarto posto (vero obiettivo stagionale dichiarato) e si sono qualificati ai quarti di Coppa Italia.



Era da luglio 2020, quando il campionato fu ripreso dopo il lungo stop per la pandemia di Covid-19, che i biancocelesti non centravano un tris in sette giorni: il 23, il 26 e il 29 luglio 2020 arrivarono i successi contro Cagliari (2-1), Verona (1-5) e Brescia (2-0). E sabato la Lazio punterà ad allungare il filotto, interrompendo anche la maledizione delle trasferte in campionato di quest'anno (5 sconfitte su 7 gare).