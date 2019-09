Il Napoli vale più di tutti, 625 milioni, sotto la Juventus (anche di parecchio), ma una spanna sopra alle milanesi e alle romane. In particolare la Lazio, in questa classifica, è in sensibile ritardo. Eccessivo, se vuole puntare alla Champions.



VALORE ROSA - Come riporta il Mattino, tra la seconda - il Napoli - e le milanesi ci sono + 90 milioni (Inter) e + 114 (Milan. Ma è il divario con le romane a destare sorpresa: + 213 milioni sulla Roma, addirittura + 333 sulla Lazio, che si attesta al sesto posto di questa speciale classifica.