La Lazio programma le forze per il ritorno in campionato dopo la sosta. Inzaghi sa che, ad attenderlo, ci sarà un calendario di fuoco, con tanti scontri ravvicinati: tra Serie A ed Europa League, i biancocelesti saranno chiamati ad affrontare 7 partite in soli 21 giorni.



CHANCE - Per questo, come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi vuole dare una chance a chi, per ora, ha giocato un po' meno. Il mister dovrà cercare di gestire le forze: possibile vedere più spesso in campo Durmisi, 11 minuti per ora per il nuovo acquisto ex Betis, stesso discorso per Badelj che è sceso in campo solo a partita in corso e ha giocato 94 minuti in tutto. Correa, a parte l'esordio che dovrà saltare contro l'Apollon, sarà un'altra carta da giocare in Europa League e in campionato.