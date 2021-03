E' iniziata l'ultima pausa nazionali della stagione e probabilmente per la Lazio arriva nel momento giusto. La squadra di Inzaghi nonostante le due vittorie di fila in Serie A sembrava un po' sulle gambe. Per questo motivo la settimana appena cominciata sarà determinante per far rifiatare i titolari. Tra questi però qualcuno non si fermerà, poiché convocato dalle rispettive nazionali. Gli italiani sono tre, ovvero Acerbi, Lazzari e Immobile. Rimanendo nell'ambito delle prime scelte, Milinkovic raggiungerà la Serbia, così come Marusic il Montenegro. Si passa poi alle seconde linee, in totale 3, che partiranno con le proprie rappresentative. Si tratta di Strakosha con l'Albania, Akpa Akpro con la Costa D'Avorio e Muriqi con il Kosovo.