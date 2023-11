Torna Immobile dall'inizio, con Pedro al posto di Zaccagni. Così Maurizio Sarri sta pensando di rivoluzionare il reparto offensivo della Lazio per la trasferta di Bologna domani sera. Dalla rifinitura di oggi a Formello sono emerse però anche tante indicazioni di continuità rispetto alle ultime formazioni.



In difesa, davanti a Provedel, Patric e Romagnoli sono sicuri della conferma (Casale è l'unico indisponibile in rosa). Pellegrini scalpita, ma per lui potrà esserci al massimo un'occasione a partita in corso. Marusic viaggia infatti verso la conferma mentre Hysaj e Lazzari restano in ballottaggio. Il dubbio verrà sciolto solo domani a ridosso del match. A centrocampo il terzetto titolare sarà lo stesso visto contro la Fiorentina dall'inizio, con Rovella in regia e Luis Alberto e Guendouzi ai suoi lati. Praticamente certa però è anche la staffetta con Vecino e Kamada. Davanti a completare il tridente ci sarà sempre Felipe Anderson.



Probabile formazione: (4-3-3) Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.