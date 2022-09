Il contratto di Sergej Milinkovic-Savic scade nel giugno del 2024 e l'obiettivo di Lotito è prolungarlo. Secondo la Gazzetta dello Sport, la Lazio e l'agente del serbo, Kezman, si vedranno già a fine mese ma il centrocampista proporrà l'inserimento di una clausola bassa. Un'idea che non piace alla dirigenza biancoceleste, motivo per il quale non è ancora da escludere una cessione già a gennaio.