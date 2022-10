La nona giornata di Serie A si chiude con un Monday Night di altissimo livello, Fiorentina-Lazio. Il Franchi prova a spingere i viola verso una risalita nelle zone nobili della classifica, quelle dove si trova in pianta stabile la formazione di Sarri a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato. La Fiorentina, nonostante gli otto punti di differenza dalla Lazio, parte leggermente favorita, secondo gli esperti, a 2,40 contro il 2,90 dei capitolini mentre si sale fino a 3,40 per il pareggio. I padroni di casa vogliono tentare di abbattere un tabù visto che, in campionato, hanno vinto una sola volta contro i capitolini negli ultimi dieci incroci. Le premesse per una gara ricca di emozioni ci sono tutte: la Combo Goal + Over 2,5, in quota a 1,98, è nelle corde del match. Ne consegue che un risultato esatto di 2-1, uscito tre volte nei sei precedenti più recenti, sia offerto a 9,75 per la Fiorentina e a 11 per la Lazio. Attenzione poi a un Ribaltone che pagherebbe 7 volte la posta. Vincenzo Italiano è ancora alla ricerca di un bomber che possa rimpiazzare, nei numeri, Dusan Vlahovic: nessun calciatore viola, in campionato, è riuscito a segnare più di un gol. Luka Jovic vuole festeggiare davanti al suo popolo come fatto all’esordio contro la Cremonese: un’altra rete dell’ex attaccante del Real Madrid è in quota a 3,50. Sul fronte opposto Ciro Immobile sta prendendo la mira visto che con la Fiorentina ha un conto aperto: il capitano della Lazio è andato a segno sei volte contro i toscani, di cui la metà al Franchi, negli ultimi otto incroci in Serie A. Vedere Immobile calare il Settebello è offerto a 2,75.