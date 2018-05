La Lazio si muove sul mercato cerca rinforzi che possano aiutare la squadra in vista della prossima stagione. Inzaghi e i suoi si troveranno a dover competere su più fronti, c'è bisogno di una panchina all'altezza. A Tare è piaciuto molto Sandro, centrocampista che quest'anno ha vestito la maglia del Benevento.



MERCATO LAZIO - Grande umiltà, forza, volontà di calarsi in una realtà di provincia: Sandro si è conquistato molti ammiratori in Serie A, non solo la Lazio. Alla schiera dei suoi pretendenti si è aggiunto anche il Torino, come riporta Tuttosport, pronto a mettere sul piatto 2,5 milioni per strapparlo all'Antalyaspor, club che detiene il suo cartellino.