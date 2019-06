Nessuna certezza, se non i senatori Leiva e Parolo. Tare svuota la mediana, tutti in bilico. Oltre a Luis Alberto, come riporta il Messaggero Milinkovic è conteso tra Juventus e PSG, ma le cifre proposte sono ancora molto lontane anche dagli 80 milioni che Lotito potrebbe considerare. Berisha potrebbe tornare al Salisburgo, anche se Tare ci crede, per Badelj la Lazio vuole 10 milioni, o non se ne fa nulla.



MERCATO LAZIO - Un intero reparto in aria di rivoluzione: Tare a centrocampo vuole Yazici del Trabzonspor, ma i 20 milioni richiesti per ora non può metterli sul tavolo. Capitolo altre uscite: Murgia rinnoverà il suo prestito con la Spal, la Lazio prova a mettere in mezzo anche Cataldi. L'agente di Lazzari e Petagna, Riso, aspetta un segnale di Lotito. E la rivoluzione a centrocampo potrà iniziare.