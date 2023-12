Lotito e Sarri, ma anche il ds Fabiani, mettono spalle al muro la Lazio. "A Empoli come una finale", questo il mantra ripetuto durante la settimana ai calciatori, dai quali dirigenza e staff tecnico si aspettano una risposta sul campo prima di Natale. Il Corriere dello Sport oggi sottolinea la necessità per i biancocelesti di invertire il trend contro le piccole. . Tutta la rosa biancoceleste è in discussione dopo le ultime debacle e per tutta la settimana la pressione dell'allenatore e della società è stata martellante: cali di tensione e black out che non saranno più tollerati.