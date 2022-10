Lazio a due facce: una bella e vincente in casa, l'altra appannata in trasferta. I biancocelesti all'Olimpico le hanno vinte tutte, tranne quella col Napoli. Lontani da Roma invece gli uomini di Sarri hanno presi i tre punti solo a Cremona. Poi, tra campionato e coppa, tre pareggi e una sconfitta. Oggi a Firenze le Aquile cerano la svolta.



CALENDARIO - I prossimi scontri diretti da qui alla sosta per i mondiali saranno tutti a casa delle rivali. A Bergamo tra due settimane, poi il derby e la sfida contro la Juventus. Solamente contro l'Udinese domenica prossima Immobile e compagni potranno contare sull'appoggio del proprio pubblico. Almeno nel girone di Europa League due impegni su tre saranno nella Capitale, con solo il Feyenoord da affrontare in Olanda all'ultima giornata. Tre giorni prima della stracittadina.



PRECEDENTI E NUMERI - Contro la Fiorentina però la Lazio può contare su numeri favorevoli in tempi recenti. Al Franchi sono arrivate tre vittorie e un pari nelle ultime cinque stagioni, con partite ricche di gol ed emozioni. 10 quelli realizzati dal 3-4 del 18 aprile 2018 a oggi, 7 quelli subiti. Quest'anno però i Viola arrancano davanti, con appena 7 reti messe a segno in 8 partite di A e oggi dovranno vedersela con la miglior difesa del campionato: 5 i gol incassati dalla retroguardia laziale, come l'Atalanta, che però ha una partita in più. Dati positivi su cui la squadra romana dovrà fare affidamento per invertire il trend stagionale in casa altrui e tenere il passo delle altre rivali.