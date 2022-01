Seduta mattutina a Formello per la Lazio. Nel primo dei due allenamenti previsti oggi da Sarri, si sono visti ancora in gruppo Muriqi e Jony. Entrambi con le valige pronte per la Spagna - rispettivamente verso Mallorca e Gijon - attendono ancora il via libera per partire e quindi, nel frattempo si sono presentati regolarmente nel centro tecnico biancoceleste. Attese in giornata novità sui loro trasferimenti.