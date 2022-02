Prove tattiche anti-Fiorentina a Formello oggi pomeriggio per la Lazio. Subuto aggregato al gruppo Jovane Cabral. Dopo le visite mediche e i test fisici di ieri, il capoverdiano ha così svolto il suo primo allenamento in biancoceleste, agli ordini di Sarri. Il nuovo acquisto deve ritrovare la migliore condizione fisica, ma intanto oggi ha provato come esterno destro, insieme a Moro e Anderson.



Pedro conferma i progressi e anche oggi svolge l'intera seduta col gruppo. Ormai è pienamente recuperato.per la sfida di Firenze Acerbi invece sarà costretto al forfait. In difesa giocheranno Luiz Felipe e Radu davanti a Strakosha, con Hysaj e Lazzari sulle fasce. Oggi infatti in campo non si sono visti né Marusic, né Kamenovic. Dalla rifinitura di domani pomeriggio si saprà comunque di più riguardo il possibile assetto tattico per la trasferta di sabato.