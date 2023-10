Torna subito al lavoro la Lazio a Formello dopo la vittoria di ieri a Reggio Emilia. Sarri studia le mosse per affrontare il Feyenoord in Champions League mercoledì pomeriggio (fischio d'inizio ore 18:45 italiane). Rispetto all'11 sceso in campo contro il Sassuolo, ci saranno sicuramente due cambi importanti tra i titolari: tornerà Immobile al centro dell'attacco e Zaccagni si riprenderà la sua posizione di esterno sinistro, con Pedro pronto a subentrare.



Al resto della formazione il tecnico toscano penserà tra domani pomeriggio e martedì prima della partenza per Rotterdam. Oggi la squadra ha lavorato prevalentemente in palestra. solo chi non ha giocato al Mapei ha fatto anche una sgambata col pallone.