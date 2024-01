Lazio, a Formello seduta di scarico: domenica tornano gli assenti

Tommaso Fefè

Seduta di scarico post vittoria nel derby per la Lazio oggi a Formello. Chi è sceso in campo ieri ha lavorato solo in palestra. Sgambata atletica per gli altri. Tr domani e sabato Sarri conta di recuperare tutti gli assenti. Immobile in particolari già dopo la partita vinta contro la Roma, alla quale ha assistito dalla tribuna dell'Olimpico, andando via ha rivelato ai tifosi che lo circondavano per chiedere foto e autografi che domenica ci sarà. Anche Luis Alberto è arruolabile visto che era in panchina nella stracittadina, e dovrebbe farcela pure Provedel, in via di guarigione. Il portiere sta smaltendo la febbre avuta a ridosso della gara infrasettimanale; è stato sostituito da Mandas, che non ha sfigurato all'esordio assoluto in biancoceleste, ma contro il Lecce il numero 94 con tutta probabilità riprenderà il suo posto tra i pali.