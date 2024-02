Il bollettino medico aveva regalato ottimismo suin casa. Il campo lo ha confermato.: torello di riscaldamento ed esercitazioni tattiche con i compagni per l'ex Hellas, che regalano speranze in vista della trasferta di giovedì contro il Torino, per andare almeno in panchina, o, al più tardi, per quella di lunedì prossimo a Firenze.L'ala sinistra biancoceleste sta meglio. Ha corso e calciato il pallone, cosa che non faceva agevolmente fino a pochi giorni fa a causa del persistere del dolore al piede destro.(non gioca da Lazio-Lecce del 14 gennaio scorso) e la sua situazione continuerà ad essere monitorata in questi giorni. Dovrà seguire un protocollo di riatletizzazione muscolare. L'obiettivo è di riaverlo al meglio tra due settimane per il ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco in Germania. Il suo rientro, per certi versi inaspettato, si accompagna inoltre a quello invece previsto di Vecino . Oggi il centrocampista uruguayano è tornato a pieno regime dopo essersi bloccato per un affaticamento muscolare mercoledì scorso a pochi minuti dal fischio di inizio della gara, poi vinta, contro i tedeschi e aver saltato anche la partita di domenica col Bologna. Lui a Torino dopodomani sarà abile e arruolato senza alcun dubbio.