Lazio, a Formello tornano a correre Luis Alberto e Immobile

Immobile e Luis Alberto sono tornati a correre in campo a Formello. Nella doppia seduta di oggi il centravanti e il centrocampista della Lazio si sono dati il cambio tra mattina e pomeriggio per svolgere un lavoro differenziato. Esercizi atletici a carichi leggeri e qualche palleggio per entrambi. Fermi tutti e due dalla trasferta prenatalizia a Empoli, è 'attaccante recordman biancoceleste ad apparire più avanti nel protocollo di recupero. Immobile spera infatti di tornare a disposizione già la prossima settimana, magari per il possibile derby di Coppa Italia o al più tardi per la gara contro il Lecce. Per il Mago invece servirà qualche giorno in più. Resta quindi ancora in dubbio la sua presenza per la Supercoppa in Arabia il 19 gennaio contro l'Inter (con eventuale finale il 22).