Lazio, a Formello tutti stravedono per Gila: gerarchie in discussione in difesa

In casa Lazio ora tutti amano Mario Gila. È stato il difensore spagnolo la sorpresa più importante degli ultimi mesi e, come spiega Repubblica questa mattina, a Formello Sarri e il suo staff stravedono per lui. A chi ne critica ancora l'eccessiva irruenza in alcuni interventi, la risposta è "meglio così": un marcatore con le sue caratteristiche fisiche deve esserlo, all'occorrenza. In coppia con il connazionale Patric è diventato uno dei punti fermi della difesa, complici anche gli infortuni e alcuni passaggi a vuoto quest'anno di Romagnoli e Casale.



Di Gila piace soprattutto la vivacità e l’energia che mostra tanto in allenamento, quanto in partita. Dopo una prima parte di annata passata seduto in panchina ha dimostrato di poter entrare stabilmente nelle rotazioni della rosa e adesso non sarà tanto facile per Romagnoli, che a Udine tornerà tra i convocati dopo aver saltato le ultime 9 gare tra campionato e coppe per via del problema al polpaccio, riprendersi la maglia da titolare fisso come era prima. Sarri si attende anche dal centrale ex Milan, come da tutta la vecchia guardia, una risposta importante sul campo e le prossime sfide ravvicinate, tra Serie A e derby in Coppa Italia, saranno subito il banco di prova decisivo, per scoprire se le gerarchie in casa Lazio possono davvero essere stravolte.