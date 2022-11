Il vice-Immobile può aspettare. Sul mercato di gennaio la priorità della Lazio è il terzino sinistro. Il Messaggero questa mattina scrive che Lotito e Tare faranno di tutto per accontentare la richiesta di Sarri, provando a portare a Roma uno tra Valeri e Parisi. Discorsi rimandati a giugno invece per l'attaccante di riserva.



Il tecnico apprezza molto Rafa Silva, ma l'operazione in inverno è molto complicata. In più l'investimento fatto in estate per Cancellieri frena la società. Meglio impiegare le risorse in un reparto rimasto scoperto nella rivoluzione estiva. Altra situazione da tenere d'occhio è poi quella di Ilic. Resta il favorito del mister toscano per il centrocampo, ma il suo arrivo è legato all'addio di Luis Alberto.