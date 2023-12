A gennaio non ci saranno facce nuove in casa Lazio, a meno che non parta Basic. Secondo il Corriere dello Sport infatti l'uscita del centrocampista croato, che libererebbe il club anche di uno stipendio pesante (circa 2 milioni lordi a stagione), è l'unica strada per anticipare qualcuna delle mosse di mercato che si stanno già studiando per giugno. Nessun addio il mese prossimo invece per Kamada, che deciderà il proprio futuro insieme alla società a bocce ferme, quando si svincolerà a fine stagione. Le parti decideranno se far scattare le opzioni di rinnovo per altri due anni (poche le chance ad oggi, ndr) o se salutarsi definitivamente.



Sarri vorrebbe un esterno d'attacco, che aiuti a ravvivare il reaprto apparso più in crisi in questa prima parte altalenante di stagione. Lotito e Fabiani però hanno scartato Lorenzo Insigne. Età e ingaggio non rientrano nei piani. Nel mirino della società ci sono ora Oscar Bobb del Manchester City e Gil del Tottenham. il primo, norvegese con origini gambiane, è un classe 2003, esterno destro. Il secondo, spagnolo, è due anni più grande e gioca prevalentemente a sinistra. Per entrambi la cifra minima da investire è di 15 milioni, ma, soprattutto per Bobb, le concorrenti non mancano e il prezzo potrebbe quindi lievitare parecchio in estate.