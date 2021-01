L'infortunio di Luiz Felipe è stato un brutto colpo per Inzaghi. Il difensore brasiliano, un titolare per il tecnico piacentino, starà fuori per almeno 8 settimane. Il suo rientro tra la metà e la fine di aprile costringe la Lazio ad intervenire sul mercato. Come riportato da Il Messaggero sono tanti i nomi al momento proposti. Da Garay a Rugani, passando per Izzo. Quelli più caldi però sono in casa Arsenal, o meglio, uno è ancora dei Gunners, l'altro si è svincolato. Si tratta di Mustafi (in scadenza a giugno 2021) e Papastathopoulos, appena liberatosi dal club londinese. Il secondo sarebbe l'opzione più semplice, anche se ha quattro anni in più del primo. Il greco sembrava vicinissimo al Genoa, ma al momento la trattativa sembra saltata proprio per l'interesse della Lazio, ma anche per quelli di Olympiakos e Betis Siviglia. Inzaghi attende un titolare il prima possibile.