La Lazio a Lecce potrebbe festeggiare l'impresa: potrebbe ottenere la matematica qualificazione alla prossima Champions League. La possibilità, a dire il vero, non è nemmeno troppo remota, ma basta una combinazione di risultati per ottenere il pass per la prossima competizione continentale.



LA LAZIO VA IN CHAMPIONS SE - Come riporta Lalaziosiamonoi.it, la Lazio in questo momento ha 4 punti di vantaggio sull'Inter e molti di più su Roma e Napoli, le inseguitrici. Se la Lazio dovesse vincere a Lecce e Roma e Napoli dovessero perdere o pareggiare con Parma e Genoa, la Champion sarebbe assicurata.