Doppia seduta oggi a Formello. Sarri ha di nuovo tutta la rosa a disposizione dopo i rientri di tutti i nazionali e ha iniziato le prove tattiche in vista della trasferta di Monza. La Lazio dovrà fare a meno di Marusic (squalificato) e per sostituirlo è pronto Lazzari, con Hysaj che scalerebbe a sinistra. Il condizionale però è d'obbligo perché il terzino albanese non è tornato al meglio dagli impegni con la sua nazionale. Ha una caviglia gonfia già da dopo il derby e per questo potrebbe essere gestito, lasciando spazio a Luca Pellegrini.



Per l'ex Eintracht, Juve e Roma sarebbe l'esordio in campionato in biancoceleste. Maggior indicazioni arriveranno domani e nella rifinitura prima della partenza, ma l'impressione è che, dall'inizio o a partita in corso, potrebbe essere arrivata per il terzino sinistro l'occasione che aspettava per calcare il campo della Serie A con l'Aquila sul petto.